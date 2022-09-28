Рейнсалу предложил внести патриарха Кирилла в санкционный список за призыв россиян к «духовной мобилизации»

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», – заявил во время проповеди патриарх Московской православной церкви Кирилл.