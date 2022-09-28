Вчера во время проповеди патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» для «примирения России и Украины», сообщает «Интерфакс». Рейнсалу предложил внести патриарха Кирилла в санкционный список ЕС за прославление геноцидной войны.
Рейнсалу предложил внести патриарха Кирилла в санкционный список за призыв россиян к «духовной мобилизации»
«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», – заявил во время проповеди патриарх Московской православной церкви Кирилл.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу возмутился заявлением Патриарха РПЦ и предложил внести его в санкционный список ЕС.
«Принимая во внимание заявления патриарха Русской православной церкви Кирилла, прославляющие геноцидную войну, Эстония предлагает включить патриарха Кирилла в санкционный список Европейского союза, а также призывает к реализации принципа, что прославление геноцидной войны духовенством Московского патриархата Православной церкви в Евросоюзе приведет к санкциям на всю деятельность церкви. Святость церкви не может быть прикрытием для проведения антигуманной политики. Эстонская Республика непримирима в этом вопросе», – заявил Рейнсалу.