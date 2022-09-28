Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Командующий Силами обороны: срочную службу нужно продлить как минимум до 12 месяцев

rus.postimees.ee
Командующий Силами обороны: срочную службу нужно продлить как минимум до 12 месяцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 4
Мартин Херем.
Мартин Херем. Фото: Sander Ilvest

По словам командующего Силами обороны Мартина Херема, продолжительность срочной службы должна быть увеличена как минимум до года, пишет ERR.

Об этом Херем сообщил во вторник на конференции по гособороне при высших курсах по государственной обороне.

«У нас нет другого выхода, кроме продления срочной службы», – сказал он.

По словам командующего Силами обороны, в дальнейшем может также создаться ситуация, в которой срочную службу придется продлить уже до 18 месяцев.

В настоящее время срочная служба в Эстонии продолжается 8 или 11 месяцев, в зависимости от целей подготовки военнослужащего.

Ключевые слова
Наверх