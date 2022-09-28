По словам командующего Силами обороны Мартина Херема, продолжительность срочной службы должна быть увеличена как минимум до года, пишет ERR.
Командующий Силами обороны: срочную службу нужно продлить как минимум до 12 месяцев
Командующий Силами обороны: срочную службу нужно продлить как минимум до 12 месяцев
Об этом Херем сообщил во вторник на конференции по гособороне при высших курсах по государственной обороне.
«У нас нет другого выхода, кроме продления срочной службы», – сказал он.
По словам командующего Силами обороны, в дальнейшем может также создаться ситуация, в которой срочную службу придется продлить уже до 18 месяцев.
В настоящее время срочная служба в Эстонии продолжается 8 или 11 месяцев, в зависимости от целей подготовки военнослужащего.
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