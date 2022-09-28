Командующий Силами обороны: срочную службу нужно продлить как минимум до 12 месяцев

Об этом Херем сообщил во вторник на конференции по гособороне при высших курсах по государственной обороне.

«У нас нет другого выхода, кроме продления срочной службы», – сказал он.

По словам командующего Силами обороны, в дальнейшем может также создаться ситуация, в которой срочную службу придется продлить уже до 18 месяцев.