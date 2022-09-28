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The Times: в декабре Эстонию покинут 700 британских солдат

Postimees
The Times: в декабре Эстонию покинут 700 британских солдат
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Британские солдаты в Тапаском лесу.
Британские солдаты в Тапаском лесу. Фото: Ben Birchall

Хоть правительство и надеялось, что в Эстонии останется около 2000 британских солдат, 700 из них в декабре все же вернутся в Великобританию, сообщает ERR.

Два источника подтвердили британскому изданию The Times, что 700 солдат, доставленных сюда в феврале, в декабре вернутся в Великобританию. По плану британского правительства количество солдат будет сокращено наполовину.

Планов по замене солдат пока что нет. По данным британского министерства обороны, размещение дополнительной боевой группы в Эстонии было задумано как временное решение, и это подтвердило полную приверженность Великобритании НАТО.

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