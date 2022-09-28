Хоть правительство и надеялось, что в Эстонии останется около 2000 британских солдат, 700 из них в декабре все же вернутся в Великобританию, сообщает ERR.
The Times: в декабре Эстонию покинут 700 британских солдат
The Times: в декабре Эстонию покинут 700 британских солдат
Два источника подтвердили британскому изданию The Times, что 700 солдат, доставленных сюда в феврале, в декабре вернутся в Великобританию. По плану британского правительства количество солдат будет сокращено наполовину.
Планов по замене солдат пока что нет. По данным британского министерства обороны, размещение дополнительной боевой группы в Эстонии было задумано как временное решение, и это подтвердило полную приверженность Великобритании НАТО.