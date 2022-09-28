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Российский конькобежец отрубил себе кончики пальцев топором

rus.postimees.ee
Российский конькобежец отрубил себе кончики пальцев топором
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Артем Арефьев.
Артем Арефьев. Фото: Phil Noble

Российский конькобежец Артем Арефьев отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, когда затапливал баню, пишет РБК. Об этом спортсмен написал в своем телеграм‑канале. 

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — отметил Арефьев.

Позднее спортсмен заявил в разговоре с «Матч ТВ», что полученная им травма не помешает ему выступить на чемпионате России по конькобежному спорту.

«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», — сказал Арефьев.

Арефьеву 21 год, он многократный призер юниорских чемпионатов мира и обладатель юниорского Кубка мира 2019 года.

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