Российский конькобежец отрубил себе кончики пальцев топором

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — отметил Арефьев.

Позднее спортсмен заявил в разговоре с «Матч ТВ», что полученная им травма не помешает ему выступить на чемпионате России по конькобежному спорту.

«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», — сказал Арефьев.