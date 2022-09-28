США усилили наблюдение за ядерным оружием России

Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины, сообщило во вторник, 27 сентября, издание Politico со ссылкой на слова пяти действующих и бывших американских чиновников.

«Мы наблюдаем за этим более пристально», – цитирует издание слова одного из чиновников Белого дома, имеющего доступ к разведданным о ядерных силах России. По словам собеседника Politico, наблюдение ведется в воздухе, космосе и киберпространстве. При этом источники указали на сложности, связанные с тем, что Россия, очевидно, рассматривает возможность применения в Украине не стратегического, а тактического ядерного оружия (ТЯО).

Сложности с получением разведданных

Как пояснили собеседники Politico, большинство российских самолетов могут быть оснащены не только обычными ракетами, но и менее крупными тактическими ядерными боеприпасами, предназначенными для более прицельного использования на поле боя, чем стратегические, – такие, как межконтинентальные баллистические ракеты.

В случае со стратегическими ракетами есть ясные признаки того, что их ставят на боевое дежурство или готовят для проведения учений, но в случае с ТЯО это не так. «Это означает, что США могут так и не узнать, заменили ли российские войска обычные боеприпасы на атомные бомбы, если Путин и его командиры сами не захотят, чтобы мир узнал об этом заранее», – отметили собеседники Politico.