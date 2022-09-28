Больничная касса финансирует ряд новых методов лечения рака

Кроме того, расширены условия компенсаций за препараты, применяющиеся при лечении рака молочной железы (палбоциклиб, рибоциклиб и фулвестрант), что позволяет отсрочить прогрессирование заболевания более чем на 14 месяцев.

«Мы также отменили ограничения на действующее вещество леналидомид, применяемое при множественной миеломе, благодаря чему лечение получит большее число людей», – сказала Данилов.

В этом году ибрутиниб также стал доступен для лечения мантийноклеточной лимфомы. Данилов пояснила, что это лекарство является средством спасения для многих пациентов, лечение которых не началось своевременно.

Новые лечебные услуги

У детей с острым лимфобластным лейкозом есть дополнительный вариант лечения блинатумомабом. «Препарат применяется с целью добиться того, чтобы в процессе лечения можно было произвести трансплантацию стволовых клеток», – пояснила Данилов.

Пациентам с миелоидным лейкозом, которые не могут пройти интенсивную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, в этом году придет на помощь азацитидин. По словам Данилов, врачи сочли включение этого препарата в перечень услуг приоритетным нововведением, поскольку сегодня в этом лечении нуждаются как минимум 15 пациентов, которые до сих пор оставались без лечения.

Препарат гемтузумаб озогамицин стал доступен в качестве терапии первой линии острого миелоидного лейкоза. Целью препарата является уменьшение рецидивов заболевания и увеличение продолжительности жизни пациента.