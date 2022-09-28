В течение этого года стали доступными новые средства лечения онкологических заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, меланома, рак предстательной железы, рак легких и многих других опухолей. За первое полугодие около 39 000 человек получили от Больничной кассы финансирование лечения рака на сумму более 96 миллионов евро.
Больничная касса финансирует ряд новых методов лечения рака
На сегодняшний день в список льготных лекарств Больничной кассы включены средства для лечения рака предстательной железы и лимфомы, а также новые возможности лечения лейкемии, множественной миеломы и рака молочной железы.
«В первом полугодии Больничная касса профинансировала лечение злокачественных новообразований почти 15 300 пациентов на сумму более 14 миллион евро», – сказала эксперт БК по лекарствам Марта Данилов.
С этого года Больничная касса также начала финансировать несколько новых услуг, необходимых при лечении таких заболеваний, как лейкемия, меланома, рак легких и печени. По словам Данилов, в первом полугодии 5000 пациентов получили стационарное лечение, которое с учетом стоимости лекарств, обошлось в сумму около 33 миллионов евро.
В первом полугодии БК выплатила более 96 миллионов евро на лечение рака у почти 39 000 человек. В расходы на лечение вошли услуги за первое полугодие, в том числе расходы во время стационарного лечения, прием у врачей, лекарственные препараты и расходы на рецепты.
Обновленный список льготных препаратов
В ассортимент льготных препаратов внесены лекарства, содержащие активное вещество даролутамид, которое используется для лечения рака предстательной железы. По словам Данилов, препарат хорошо усваивается пациентами, а также задерживает развитие метастазов, снижая риск летального исхода. В среднем в препарате нуждаются 30 пациентов в год.
Также список льготных лекарств дополнен акалабрутинибом, препаратом для лечения хронического лимфолейкоза, а также расширены условия возмещения компенсации венетоклакса, применяющемуся по тем же показаниям. Эти перемены помогут 46 пациентам.
Кроме того, расширены условия компенсаций за препараты, применяющиеся при лечении рака молочной железы (палбоциклиб, рибоциклиб и фулвестрант), что позволяет отсрочить прогрессирование заболевания более чем на 14 месяцев.
«Мы также отменили ограничения на действующее вещество леналидомид, применяемое при множественной миеломе, благодаря чему лечение получит большее число людей», – сказала Данилов.
В этом году ибрутиниб также стал доступен для лечения мантийноклеточной лимфомы. Данилов пояснила, что это лекарство является средством спасения для многих пациентов, лечение которых не началось своевременно.
Новые лечебные услуги
У детей с острым лимфобластным лейкозом есть дополнительный вариант лечения блинатумомабом. «Препарат применяется с целью добиться того, чтобы в процессе лечения можно было произвести трансплантацию стволовых клеток», – пояснила Данилов.
Пациентам с миелоидным лейкозом, которые не могут пройти интенсивную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, в этом году придет на помощь азацитидин. По словам Данилов, врачи сочли включение этого препарата в перечень услуг приоритетным нововведением, поскольку сегодня в этом лечении нуждаются как минимум 15 пациентов, которые до сих пор оставались без лечения.
Препарат гемтузумаб озогамицин стал доступен в качестве терапии первой линии острого миелоидного лейкоза. Целью препарата является уменьшение рецидивов заболевания и увеличение продолжительности жизни пациента.
Варианты лечения множественной миеломы также расширились за счет препаратов иксазомиб и карфилзомиб, которые могут понадобиться более чем 40 пациентам в год.
«На ранней стадии лечения меланомы Больничная касса начала финансировать препарат ниволумаб, который снижает риск рецидива и метастазирования заболевания. Врачи долго ждали внесения этого препарата в список, поскольку в лечении нуждаются как минимум 55 пациентов», – подтверждает Данилов.
Пембролизумаб, необходимый для лечения рака головы и шеи, был включен в список как использующийся вместе с химиотерапией, что продлевает жизнь пациентов примерно на четыре месяца. В среднем в этом лечении нуждаются около 25 пациентов в год.
Были расширены условия возмещения компенсации на атезолизумаб при лечении прогрессирующей опухоли легких, что помогло многим пациентам.
Для лечения рака печени к списку платных услуг добавлено комбинированное лечение атезолизумабом и бевацизумабом, что продлевает выживаемость пациентов на полгода. В лекарстве нуждается 35 пациентов.
«В этом году Больничная касса также профинансировала препарат эрибулин. Это важное нововведение для многих пациентов с липосаркомой, у которых до сих пор не было возможностей лечения», – добавила Данилов.