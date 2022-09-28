Британцы присоединились к учениям «Шип-2022»

В частности, британцы проведут занятия по установлению контроля над территорией, строительству укрепленных позиций и патрулированию местности.

«Учения "Шип-2022" – прекрасная возможность проверить взаимодействие между британским подразделением и 2-й пехотной бригадой. В последующие дни мы отработаем совместное планирование, патрулирование местности и разведку местности», – пояснил начальник штаба 2Rifles майор Аарон Вест (Aaron West).

Тактическое соединение 2Rifles придали эстонской 2-й пехотной бригаде в этом июне. Участие в учениях Okas 22 позволит союзникам ознакомиться с местностью Южной Эстонии. Во время маневров войска организуют как моторизованные, так и пешие патрули. Учения не должны помешать повседневной рутине местных жителей, поскольку союзники не будут применять тяжелой техники и проводить учебных боев с использованием имитационных средств.

«В то время как 1-я пехотная бригада развивает собственный потенциал на северо-востоке страны, наша бригада вместе с союзниками занимается отработкой обороны Южной Эстонии. Благодаря этому мы улучшим оперативность реагирования и взаимодействие между родами войск – таким образом Эстония будет защищена еще лучше, чем прежде», – сказал командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.