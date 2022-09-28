Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы начинается с благотворительного забега

По статистике раком молочной железы заболевает каждая восьмая женщина. Ежегодно в мире выявляют более 2,3 миллиона случаев рака молочной железы, из них в Европе – более 500 000. Согласно последним статистическим данным, в 2019 году в Эстонии рак молочной железы был диагностирован у 841 женщины и 4 мужчин. На момент постановки диагноза заболевание было уже в запущенной стадии у 49,2% женщин.

«Октябрь – месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Пропагандируя здоровый образ жизни и ежедневную физическую активность, мы хотим поддержать пациентов и их родственников, а также призвать как можно больше людей пройти скрининг на рак молочной железы»,– сказал Рейо Вилипуу, председатель правления MTÜ Elu Nimel.

«Забота о себе должна закрепиться в сознании жителей Эстонии. Для следующего поколения самым важным должно стать понимание того, что, заботясь о своем здоровье, мы также заботимся и о благополучии своих близких», – считает руководитель благотворительного забега этого года «Розовая лента» доктор Хейди Аласепп, вице-канцлер здравоохранения Министерства социальных дел, которая вместе со своими близкими пережила самые трудные моменты в своей жизни, борясь с раком.

«Мой личный опыт помогает мне оказывать поддержку всем тем, для кого самым большим препятствием на пути к выздоровлению или принятию своего диагноза являются страх и сомнения». – сказала она.

С 2017 года Больничная касса оплачивает как операцию по удалению молочной железы по причине рака, так и послеоперационное лечение, а также операцию по восстановлению груди и стоимость импланта. В этом году в рамках забега «Розовая лента» вырученные от продажи билетов деньги MTÜ Elu Nimel пожертвует десяти женщинам на оплату 3D-микропигментации ареолы груди. Эта специальная техника нанесения пигмента создаёт иллюзию трёхмерной ареолы и соска.

«Наше самое большое желание – чтобы злокачественные образования выявлялись как можно раньше, чтобы женщины проходили скрининговое обследование и регулярно проверяли грудь. В этом году на скрининг рака молочной железы приглашаются женщины 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 и 1972 года рождения», – сказал Рейо Вилипуу.

К участию в забеге «Розовая лента» приглашаются все – женщины, мужчины и дети.