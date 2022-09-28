Сегодня около полудня на шоссе Таллинн – Тарту в районе Имавере произошло серьезное ДТП, участниками которого стали три грузовых автомобиля, пишет Järva Teataja.
ВИДЕО ⟩ В тяжелой аварии погиб водитель фуры
В распоряжении редакции Järva Teataja оказалось видео, на котором видно, что полностью охваченная огнем фура перекрыла всю дорогу.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, участниками аварии стали три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Водитель загоревшейся фуры =погиб.
Очевидцы рассказывают, что дым, образовавшийся после аварии, был виден за десятки километров.
На место инцидента прибыли полицейские, работники скорой помощи и спасатели.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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ПРОБКИ
Имавере является важной транспортной развязкой для тех, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту и Имавере-Вильянди.
Транспортный департамент сообщает, что на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа (106 км) в Ярваском уезде нарушено движение и образовались серьезные пробки.