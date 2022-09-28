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ВИДЕО ⟩ В тяжелой аварии погиб водитель фуры

rus.postimees.ee
В тяжелой аварии погиб водитель фуры
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Сегодня около полудня на шоссе Таллинн – Тарту в районе Имавере произошло серьезное ДТП, участниками которого стали три грузовых автомобиля, пишет Järva Teataja.

В распоряжении редакции Järva Teataja оказалось видео, на котором видно, что полностью охваченная огнем фура перекрыла всю дорогу.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, участниками аварии стали три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Водитель загоревшейся фуры =погиб.

Очевидцы рассказывают, что дым, образовавшийся после аварии, был виден за десятки километров.

На место инцидента прибыли полицейские, работники скорой помощи и спасатели.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Новость будет дополнена!

ПРОБКИ

Имавере является важной транспортной развязкой для тех, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту и Имавере-Вильянди.

Транспортный департамент сообщает, что на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа (106 км) в Ярваском уезде нарушено движение и образовались серьезные пробки.

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