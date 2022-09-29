Экзамен на зрелость – оказаться умнее маардуской бактерии

Причиной самовозгорания были железные и серные бактерии, которые питались содержащимся в аргиллите пиритом, повышая температуру отвала. На резких склонах из-за разницы температур усиливалась воздушная тяга, которая, в свою очередь, увеличивала прожорливость бактерий. В какой-то момент одни колонии бактерий сменили другие, которые лучше переносили высокую температуру. Но в конце концов отвал загорелся, и организмы погибли.

Мораль этой истории в том, что человек мог бы отличаться от бактерий умением менять свое поведение до того момента, когда будет слишком поздно. Отличаться благодаря умению принимать и трактовать научную информацию, а также действовать сообразно ситуации.

На Мальту или в загородный дом?

Вне зависимости от того, что происходит в развивающихся странах, кто-то должен перейти к реальным действиям, подать положительный пример, доказать, что наше существование возможно и без повышения выбросов парниковых газов в атмосферу.

К сожалению, мы находимся во власти произвола глобальных предприятий и очень тяжело разглядеть хоть какие-то признаки сокращения потребления в развитых странах. Имеются четкие прогнозы, что к 2030 году энергозатраты ИТ-сектора повысятся в полтора раза, поток авиапассажиров тоже вырастет в полтора раза. Сейчас один только майнинг биткоинов расходует больше энергии, чем, например, Аргентина со своими 45 миллионами жителей. И эти тенденции сохранятся.