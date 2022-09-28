Здорово, но непонятно: криптосообщество считает, что токенизация недвижимости возможна

Однако мнения экспертов относительно сочетания криптовалюты и недвижимости остаются противоречивыми. По словам члена правления Domus Kinnisvara Яана Лийтмяэ, криптовалюта обуславливает для сделки дополнительные риски, на которые люди не желают идти при покупке жилья.

«Для покупки недвижимости часто используются банковские кредиты, которые погашаются в евро. Необходимые для платежей по кредитам деньги в свою очередь зарабатываются в форме зарплаты или другого дохода, который в основном получается в евро или в другой валюте, – добавил Лийтмяэ. – В теории, криптовалюта может подорожать и упростить денежное самофинансирование или совершение дальнейших платежей по кредиту, однако отрицательное изменение ее стоимости окажет противоположное действие. В целом, прогнозировать изменение стоимости криптовалюты очень сложно».

По словам Лийтмяэ, маловероятно, что криптовалюта станет широко применяемым и сравнимым с обычной валютой носителем ценности. «В сегодняшней финансовой системе, где управление предложением денег осуществляется при взаимодействии между центральными банками и правительствами, данные стороны совершенно не заинтересованы в допуске на рынок альтернативных денег элементов, способных уменьшить совместное влияние банковской системы или правительств», – объяснил Лийтмяэ.

В то же время Лийтмяэ считает, что как регистры недвижимости, так и другие различные регистры движимого имущества в долгосрочной перспективе все-таки могли бы начать использовать блокчейн. По словам Сауга, благодаря криптотехнологиям мы можем смотреть за пределы денег, и в качестве одного из примеров альтернативных решений он приводит токенизацию. «С помощью токенизации недвижимости, то есть раздробления недвижимости, домовладельцы смогут продать маленькую часть своего жилья или, например разделить его между инвесторами в арендную недвижимость и соответствующим образом разделить доход от аренды, – объяснил Сауга. – Сегодня у нас действует уже целый ряд различных криптопроектов, связанных с недвижимостью, и я сам, например, работаю над созданием одного проекта RedCurry.co в качестве сооснователя. Мы создаем совершенно новую связанную с фондом недвижимости денежную систему, защищенную как от колебаний цен, так и от инфляции, и обеспеченную коммерческой недвижимостью».