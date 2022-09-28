Месси повторил голевой рекорд Роналду

В прошедшем спарринге против сборной Ямайки форвард записал на свой счет 20-й и 21-й голы в этом году. Лионель повторил рекордное достижение португальца Криштиану Роналду, который забивал по 20 мячей с 2006 по 2021 год. В текущем году в активе 37-летнего бомбардира лишь 13 голов.