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Месси повторил голевой рекорд Роналду

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Месси повторил голевой рекорд Роналду
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси преодолел планку в 20 забитых мячей за календарный год в 16-й раз подряд, сообщает euro-football.ru со ссылкой на MessivsRonaldo.app. 

В прошедшем спарринге против сборной Ямайки форвард записал на свой счет 20-й и 21-й голы в этом году. Лионель повторил рекордное достижение португальца Криштиану Роналду, который забивал по 20 мячей с 2006 по 2021 год. В текущем году в активе 37-летнего бомбардира лишь 13 голов.

В новом сезоне Лео принял участие в 13 играх за национальную команду Аргентины и «ПСЖ». В его активе десять голов и восемь результативных передач.

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