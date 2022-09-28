Ученые нашли простой способ, помогающий снизить артериальное давление

Гипертония или постоянное нездоровое высокое кровяное давление может вызывать различные другие проблемы со здоровьем, начиная с потери зрения и заканчивая инсультом или сердечным приступом. Пациентам обычно рекомендуют изменить свое питание, соблюдать диету и больше заниматься спортом. Если это не приводит к решению проблемы, назначаются препараты. В новом эксперименте исследователи изучили новый способ лечения повышенного артериального давления – дыхательная гимнастика с сопротивлением.

Так называемое дыхательная гимнастика с сопротивлением включает в себя вдохи и выдохи с помощью небольшого устройства под названием POWERbreathe – по несколько минут каждый день. Устройство заставляет активнее работать дыхательные мышцы, насыщая их кислородом и делая их сильнее. Исследователи обнаружили, что таким образом аппарат снижает кровяное давление.

Аппарат уже несколько лет используется для помощи спортсменам, певцам и людям со слабыми мышцами легких.

Несколько групп добровольцев с крепким здоровьем, тренировались на аппарате по несколько минут каждый день в течении шести недель, на каждом сеансе вдыхая и выдыхая по 30 раз. Всем добровольцам измеряли давление до и после тренировки.

Исследователи обнаружили устойчивое среднее падение систолического артериального давления (верхний показатель артериального давления) на 9 мм ртутного столба – нормальное давление 120/80. Они сочли это изменение важным потому, что полученный результат был равен медикаментозному лечению. Также они отметили, что полученный результат похоже на изменения, наблюдающиеся у многих пациентов, которые включают в свой стиль жизни выполнение аэробных упражнений, таких как ходьба, езда на велосипеде или бег.