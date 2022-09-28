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Полиция предупреждает: скоро подобные письма начнут получать и жители Эстонии

rus.postimees.ee
Полиция предупреждает: скоро подобные письма начнут получать и жители Эстонии
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: KACPER PEMPEL

Департамент полиции и погранохраны предупреждает, что во многих странах распространяется новый тип фишинговых писем, и, вероятно, вскоре такие письма с требованием погашения несуществующей задолженности начнут рассылать и жителям Эстонии, пишет Postimees.

«Если вы получили электронное письмо подобного содержания, не отвечайте на него, а вместо этого удалите его», — советуют в полиции.

Фишинговое письмо можно узнать по растянутым или сжатым логотипам и опечаткам в тексте. Также стоит обратить внимание на то, что названия учреждений вымышлены, а электронная почта отправителя вызывает подозрения.

Фото: PPA

Фишинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

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