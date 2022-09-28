Полиция предупреждает: скоро подобные письма начнут получать и жители Эстонии

«Если вы получили электронное письмо подобного содержания, не отвечайте на него, а вместо этого удалите его», — советуют в полиции.

Фишинговое письмо можно узнать по растянутым или сжатым логотипам и опечаткам в тексте. Также стоит обратить внимание на то, что названия учреждений вымышлены, а электронная почта отправителя вызывает подозрения.

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