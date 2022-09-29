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Заслуженный эстонский педиатр живет без воды, волость проблем не видит

Kuuuurija
Заслуженный эстонский педиатр живет без воды, волость проблем не видит
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Фото: Pilt videost

Катрин Луст отправилась в деревню Пухья, что находится недалеко от Тарту, к врачу и профессору Май Масер, которая живет в своем доме без воды, а точнее вынуждена ходить за ней на ручей. ​Как такое возможно, что волость Эльва оставила своих жителей в нечеловеческих условиях?

Май Масер заслуженный педиатр и специалист по питанию, почетный доцент Тартуского университета, которая большую часть времени живет без воды в деревне Пухья. 84-летний доктор приносит питьевую воду из местного источника в одних и тех же емкостях уже почти пять лет.

С журналистами связалась внучка доктора Масер, которая сама не любит находиться перед камерой, но считает, что ситуация с ее бабушкой все-таки требует внимания, потому что, по ее мнению, некоторые люди в Пухья живут в откровенно нечеловеческих условиях.

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