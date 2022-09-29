Заслуженный эстонский педиатр живет без воды, волость проблем не видит

Катрин Луст отправилась в деревню Пухья, что находится недалеко от Тарту, к врачу и профессору Май Масер, которая живет в своем доме без воды, а точнее вынуждена ходить за ней на ручей. ​Как такое возможно, что волость Эльва оставила своих жителей в нечеловеческих условиях?