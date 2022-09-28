Первая ракетка Латвии о Кайе Канепи: она может немного нервничать

25-летняя Остапенко на прошлой неделе играла на длинном турнире в Сеуле. Она прошла в финал соревнований, но пришлось признать поражение от Екатерины Александровой 7:6 (4), 6:0. Позже выяснилось, что у латвийской спортсменки травма ноги.

«Это не полученная в финале травма, это произошло раньше, - прокомментировала Елена. – Просто в финале боль усилилась. Поэтому я не смогла соревноваться до конца. Конечно, хотела победить, но это было сложно».

Однако проблема оказалась не настолько серьезной, чтобы пропускать турнир в Таллинне.

«Я не давала себе никаких нагрузок, потому что человек. Перелет длился более 20 часов, это очень трудно, - сказала Остапенко. – Я играла несколько раз с Кайей, знаю, как она действует и чего ожидать. Конечно, у нее преимущество – ведь она играет перед домашней публикой. Но, думаю, она немного нервничает».

В конце интервью Елена Остапенко задалась риторическим вопросом: она так близко от Латвии, почему латыши не могли организовать турнир там?