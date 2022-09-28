«Стрелять будем, когда получим оружие». Мобилизованные россияне остались без снаряжения и без подготовки

Я вам скажу – я тоже пенсионер. Десять лет уже не служу, меня также позвали в военкомат, я приехал и тут с вами в таком же положении нахожусь.

Так вот, на что я хочу, *** [блин] *** [нафиг], акцентировать внимание. Дальше – тыловое обеспечение. Там вам расскажут, дадут вам спальник или не дадут. Если дадут – то где, *** [блин]. Дадут вам тапочки или не дадут. Если дадут – то где. По всем вопросам выплат, *** [блин]. Когда первая выплата, куда она будет производиться, *** [блин], сколько вы будете получать. Можете этих людей завтра *** [беспокоить].

Потом, третий час – будет офицер защиты государственной тайны. Он вам по пунктам все распедалит. Какие телефоны можно. Здесь, скажу вам *** [блин] *** [нафиг], телефонами нельзя пользоваться, если знаете. Если попадетесь – вплоть до уголовной ответственности.

– Здесь?

– Здесь. Поэтому я не советую никому ни фотографировать, ни тем более не отправлять по интернету какие-то здесь вообще... Внутри расположения части. Пока на это сделали послабление. Я сам не был предупрежден в военкомате, что можно только кнопочные телефоны. Поэтому згтшники (защитники государственной тайны – Би-би-си) нам сказали, что мы пока закроем глаза, чтобы вы могли пообщаться с родственниками.

– А там потом?

– Там вообще не надо. Там связи нет, там симки не работают, поэтому смысла никакого нет.