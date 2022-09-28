Сборная Великобритании по лыжным гонкам начала сбор средств для поездки на чемпионат мира, пишет «Чемпионат». Спортсмены решили воспользоваться краудфандинговым сервисом GoFundMe.
Британские лыжники начали сбор денег, чтобы поехать на чемпионат мира
Британские лыжники начали сбор денег, чтобы поехать на чемпионат мира
«Прошло не так много времени с тех пор, как сборная Великобритании была практически неизвестна на лыжной сцене. Но в последние годы мы начали бороться с сильнейшими в зимних видах спорта. Мы показали, что с правильной программой даже маленькая в плане зимних видов спорта страна может успешно соревноваться на самом высоком уровне», — говорится в описании проекта.
На данный момент британские лыжники сумели собрать уже более £ 17 тыс. Цель спортсменов – собрать £ 70 тыс. Утверждается, что этих средств хватит, чтобы поехать на чемпионат мира и ключевые этапы Кубка мира. Чтобы покрыть все расходы на сезон, британцам понадобится 300 000 фунтов.
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