Британские лыжники начали сбор денег, чтобы поехать на чемпионат мира

«Прошло не так много времени с тех пор, как сборная Великобритании была практически неизвестна на лыжной сцене. Но в последние годы мы начали бороться с сильнейшими в зимних видах спорта. Мы показали, что с правильной программой даже маленькая в плане зимних видов спорта страна может успешно соревноваться на самом высоком уровне», — говорится в описании проекта.