Травмы 16-летней девушки, которая неделю назад на перекрестке улиц Ильвесе и Раба в Пярну упала с мотороллера и попала под проезжающий мимо автомобиль, оказались настолько тяжелыми, что, несмотря на усилия врачей, она скончалась в тартуской больнице.
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Умерла упавшая с мотороллера и попавшая под машину 16-летняя девушка
Умерла упавшая с мотороллера и попавшая под машину 16-летняя девушка
ДТП произошло вечером в прошлую среду, когда ехавшая на мотороллере по улице Ильвесе девушка на перекрестке не справилась с управлением, упала и пролетела дальше по дороге. На улице Раба девушка попала под автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.
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