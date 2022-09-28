Умерла упавшая с мотороллера и попавшая под машину 16-летняя девушка

ДТП произошло вечером в прошлую среду, когда ехавшая на мотороллере по улице Ильвесе девушка на перекрестке не справилась с управлением, упала и пролетела дальше по дороге. На улице Раба девушка попала под автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.