Впервые рейтинг самых богатых жителей Эстонии возглавили три миллиардера
Впервые рейтинг самых богатых жителей Эстонии возглавили три миллиардера
Номером один в рейтинге богачей стал владелец Bolt Маркус Виллиг, стоимость имущества которого оценивается Äripäev в 1,108 миллиарда евро.
Также в тройку лидеров списка богачей входят Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн. Активы основателей Wise составляют 1,023 миллиарда евро и 1,02 миллиарда евро соответственно.
Четвертое место в рейтинге занимает владелец Graanul Invest Рауль Кирьянен, чьи активы оцениваются в 584 миллиона евро.
На пятом месте акционер Bolt Оливер Лейсалу с активами в 528,5 миллиона евро.
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