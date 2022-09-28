Суд вынес приговор женщине, ударившей своего супруга ножом

Суд признал Наталью Ларину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, что сопровождалось угрозой жизни. Суд приговорил Ларину к четырем годам лишения свободы, срок сократили на треть согласно по правилам упрощенного производства. Оставшиеся два года и восемь месяцев лишения свободы не будут отбываться, если Ларина не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырех лет и трех месяцев испытательного срока. Из приговора будут вычтены трое суток содержания ее под стражей в качестве подозреваемой.