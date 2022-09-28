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Суд вынес приговор женщине, ударившей своего супруга ножом

BNS
Суд вынес приговор женщине, ударившей своего супруга ножом
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Вируская тюрьма в Йыхви.
Вируская тюрьма в Йыхви. Фото: Sander Ilvest

Вирумааский уездный суд в среду приговорил к условному тюремному заключению женщину, которая прошлой весной ударила мужа кухонным ножом в плечо в волости Тойла.

Суд признал Наталью Ларину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, что сопровождалось угрозой жизни. Суд приговорил Ларину к четырем годам лишения свободы, срок сократили на треть согласно по правилам упрощенного производства. Оставшиеся два года и восемь месяцев лишения свободы не будут отбываться, если Ларина не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырех лет и трех месяцев испытательного срока. Из приговора будут вычтены трое суток содержания ее под стражей в качестве подозреваемой.

Согласно обвинительному заключению, Наталья Ларина 23 мая прошлого года в поселке Кохтла-Нымме в волости Тойла ударила своего мужа кухонным ножом в плечо, что вызвало у него обильное кровотечение. Травма угрожала жизни мужчины.

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