По итогам переговоров по реструктуризации входящей в Tallink Grupp шведской судоходной компании Tallink Silja AB на судах Silja Galaxy и Silja Symphony сократят в общей сложности 175 работников, сообщает финский портал новостей Yle.
Tallink Silja сократит 175 человек
Большинство сокращенных – члены экипажа ушедшего с линии Турку-Стокгольм Silja Galaxy, сказала Svenska Yle (на шведском языке – прим.ред.) директор по коммуникации компании Эрика Янсон. Судно Silja Symphony обслуживало линию Хельсинки-Стокгольм.
В прошлый вторник обслуживающее линию Турку-Стокгольм судно Silja Galaxy на основании заключенного на семь месяцев договора об аренде направилось в Нидерланды для размещения украинских беженцев. Поскольку на период размещения на Silja Galaxy останутся только палубная команда и технический персонал, остальных сотрудников сократят.
Обслуживавшее линию Хельсинки-Таллинн Silja Europa направилось в Нидерланды с той же целью месяц назад.
Трудовые договоры с сокращенными людьми прекратят действие в январе.
В конце июля Tallink Silja проинформировала шведские профсоюзы о планах по сокращению в связи с реструктуризацией компании. Компания в том числе планирует перевести Galaxy из-под шведского флага под эстонский.