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Tallink Silja сократит 175 человек

BNS
Tallink Silja сократит 175 человек
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Круизный лайнер Tallink
Круизный лайнер Tallink Фото: Tallink

По итогам переговоров по реструктуризации входящей в Tallink Grupp шведской судоходной компании Tallink Silja AB на судах Silja Galaxy и Silja Symphony сократят в общей сложности 175 работников, сообщает финский портал новостей Yle.

Большинство сокращенных – члены экипажа ушедшего с линии Турку-Стокгольм Silja Galaxy, сказала Svenska Yle (на шведском языке – прим.ред.) директор по коммуникации компании Эрика Янсон. Судно Silja Symphony обслуживало линию Хельсинки-Стокгольм.

В прошлый вторник обслуживающее линию Турку-Стокгольм судно Silja Galaxy на основании заключенного на семь месяцев договора об аренде направилось в Нидерланды для размещения украинских беженцев. Поскольку на период размещения на Silja Galaxy останутся только палубная команда и технический персонал, остальных сотрудников сократят.

Обслуживавшее линию Хельсинки-Таллинн Silja Europa направилось в Нидерланды с той же целью месяц назад.

Трудовые договоры с сокращенными людьми прекратят действие в январе.

В конце июля Tallink Silja проинформировала шведские профсоюзы о планах по сокращению в связи с реструктуризацией компании. Компания в том числе планирует перевести Galaxy из-под шведского флага под эстонский.

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