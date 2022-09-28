Tallink Silja сократит 175 человек

Большинство сокращенных – члены экипажа ушедшего с линии Турку-Стокгольм Silja Galaxy, сказала Svenska Yle (на шведском языке – прим.ред.) директор по коммуникации компании Эрика Янсон. Судно Silja Symphony обслуживало линию Хельсинки-Стокгольм.

В прошлый вторник обслуживающее линию Турку-Стокгольм судно Silja Galaxy на основании заключенного на семь месяцев договора об аренде направилось в Нидерланды для размещения украинских беженцев. Поскольку на период размещения на Silja Galaxy останутся только палубная команда и технический персонал, остальных сотрудников сократят.

Обслуживавшее линию Хельсинки-Таллинн Silja Europa направилось в Нидерланды с той же целью месяц назад.

Трудовые договоры с сокращенными людьми прекратят действие в январе.