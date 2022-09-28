«Я туда больше не пойду». Как российские контрактники снова получают повестки на войну

Контрактник из другого батальона, 19-летний Антон из Иваново рассказывает Би-би-си, что его с товарищем командиры в мае «пугали трибуналом, гнобили, орали, что расстреляют в спину, если повернемся и уйдем». «Но некоторые ребята прямо так, без рапорта, уезжали, на карауле оружие складывали и уходили. Постоянно уезжали. Батальон связи - их там 60-80 человек, например, вообще все отказались. Вплоть до того, что командира в наручниках хотели в Иваново везти».

«Знаете, там были такие ребята, которые фанатичные, которые добровольцами на месяц, на три месяца контракт заключили. Они идут в бой вместе с нами, заходят, потом разворачиваются прям на поле, ложат оружие и говорят "Я всё" - и уходят. Мы тоже в итоге просто уехали на попутке».

- Ну… потери там большие. В мае там от многих батальонов хорошо если 10 человек осталось. Да и на на психику очень сильно влияет. Я как начал в людей стрелять и понимать, что это… тяжело… И они еще ребят домой не отправляют, которые убитые. Прямо там хоронили при мне. Очень редко делают груз 200. Особенно когда там жара была почти 40 градусов. Они просто сразу разлагаются. А родителям ничего не говорят, пишут - пропавший без вести. Там очень много ребят, у которых контракт заканчивался через месяц-два. Им всем по 19-20 лет. И теперь они пропавшие без вести. Для родителей - просто исчезли. А я когда домой ехал, на границе видели мужиков, которые прям рвутся воевать. Но они не понимают - что это. Им в новостях все не так показывают.