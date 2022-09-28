Time внес Каю Каллас в престижный список лидеров будущего

Это инициатива, которая выделяет самых влиятельных молодых деятелей в политике, искусстве, спорте и других областях.

Биографический очерк о Кае Каллас для издания Time написала премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая, по версии Time, являлась лидером будущего в прошлом году.

«Кая Каллас впервые связалась со мной всего через несколько часов после вступления в должность премьер-министра Эстонии в январе 2021 года. С тех пор мы тесно сотрудничаем, укрепляя наши двусторонние отношения и отношения в Европейском Союзе», – пишет Марин.

«Мы разделяем амбициозную климатическую политику и повестку по изменению нашей энергетической политики, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и уменьшая нашу зависимость от российской ископаемой энергии», – написала глава финского правительства.

«Кая Каллас руководит своей страной с твердой европейской убежденностью, которая, несомненно, станет еще глубже по мере укрепления совместной обороны нашего региона, – отмечает Марин. – В Европейском союзе Каллас – сильный голос поддержки Украины, страдающей от неоправданной российской агрессии».