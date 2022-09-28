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Бюро по борьбе с отмыванием денег не хочет разглашать, бизнес каких олигархов находится под санкциями в Эстонии

Юлле Харью
Бюро по борьбе с отмыванием денег не хочет разглашать, бизнес каких олигархов находится под санкциями в Эстонии
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Терминал удобрений DBT в порту Мууга (купола в центре фото).
Терминал удобрений DBT в порту Мууга (купола в центре фото). Фото: Madis Veltman

Бюро по борьбе с отмыванием денег отказывается обнародовать, бизнес каких российских олигархов находится под санкциями в Эстонии, Налогово-таможенный департамент сообщил об известных им компаниях.

«Мы не дадим вам этот список», – заявил глава Бюро по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер после трехнедельной игры в пинг-понг между Бюро по борьбе с отмыванием денег и Postimees. Postimees хотел узнать, какие компании в Эстонии находятся под санкциями, поскольку их основные владельцы были внесены в общеевропейский санкционный список из-за поддержки войны в Украине.

«Вы спрашиваете, какие компании находятся под санкциями в Эстонии, Европейский союз назвал не такие компании, а физические лица, – сказал Мяэкер. – На самом деле Европейский союз не разрешает вести или выпускать такие списки».

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