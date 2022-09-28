Бюро по борьбе с отмыванием денег не хочет разглашать, бизнес каких олигархов находится под санкциями в Эстонии

«Мы не дадим вам этот список», – заявил глава Бюро по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер после трехнедельной игры в пинг-понг между Бюро по борьбе с отмыванием денег и Postimees. Postimees хотел узнать, какие компании в Эстонии находятся под санкциями, поскольку их основные владельцы были внесены в общеевропейский санкционный список из-за поддержки войны в Украине.