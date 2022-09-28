Дома за миллион евро - уже вчерашний день! Посмотрим, как выглядят сейчас самые дорогие дома, виллы и замки, выставленные на продажу в Эстонии.
Обзор: невероятно дорогие объекты эстонского рынка недвижимости
Кыуэ – одна из старейших рыцарских мыз Харьюмаа, первое упоминание о которой относится к 1241 году. В 1832 году мызу купил известный исследователь Отто фон Коцебу, чьи путевые заметки вдохновили современных собственников на создание экзотических интерьеров. В усадебный комплекс входят: главный корпус в стиле барокко, конюшня-каретный сарай, конюшня для рабочих лошадей, конюшня-склад, дом управляющего, котельная и садовый павильон. Усадебный комплекс также включает в себя земельный участок площадью около 15 га, из которых 8,5 га занимают лесные угодья.
Большой современный одноэтажный дом находится всего в 15 минутах от центра Таллинна в сосновом лесу Какумяэ на берегу ручья Тискре. Дом, построенный в 2021 году, условно разделен на пять частей: два крыла со спальнями, большой холл с кухней, домашний СПА, студия для караоке с домашним кинотеатром и двор, доступный из всех частей дома. Проект архитектора Расмуса Рейно, автор интерьера - дизайнер Евгений Гладышев.
Отлично расположенный участок граничит с морем как с востока, так и с запада. Из окон дома, построенного в 2003 году, открывается чудесный вид на Таллиннский залив, острова Крясули и Аэгна, а также красивые восходы и закаты. Пятикомнатный дом с газовым отоплением, расположенный на участке, находится на охраняемой территории, соседствует с двумя участками и природным заповедником.
В дизайне и архитектуре этой великолепной виллы в стиле югенд, расположенной на берегу реки Пирита, все прекрасно. В здании жилой площадью 530 м2 более десяти комнат, а общая площадь - более 700 м2. Руины монастыря Пирита находятся в ста метрах от дома. Здание спроектировано таким образом, что окна жилых помещений выходят на юго-запад и юго-восток с видом на реку Пирита и канал. Резиденция построена с использованием натуральных материалов. Имеется также лодочный причал.
Замок Лайтсе, построенный в конце XIX века, находится примерно в 35 километрах от центра Таллинна. Гордое и величественное здание в неоготическом стиле было завершено в 1892 году, когда владельцем поместья был Вольдемар фон Икскюль. В настоящее время в замке расположены пять квартир и одна коммерческая площадь, то есть в современном понимании это - многоквартирный дом.