Обзор: невероятно дорогие объекты эстонского рынка недвижимости

Фото: KV.EE

Кыуэ – одна из старейших рыцарских мыз Харьюмаа, первое упоминание о которой относится к 1241 году. В 1832 году мызу купил известный исследователь Отто фон Коцебу, чьи путевые заметки вдохновили современных собственников на создание экзотических интерьеров. В усадебный комплекс входят: главный корпус в стиле барокко, конюшня-каретный сарай, конюшня для рабочих лошадей, конюшня-склад, дом управляющего, котельная и садовый павильон. Усадебный комплекс также включает в себя земельный участок площадью около 15 га, из которых 8,5 га занимают лесные угодья.

Фото: KV.EE

Большой современный одноэтажный дом находится всего в 15 минутах от центра Таллинна в сосновом лесу Какумяэ на берегу ручья Тискре. Дом, построенный в 2021 году, условно разделен на пять частей: два крыла со спальнями, большой холл с кухней, домашний СПА, студия для караоке с домашним кинотеатром и двор, доступный из всех частей дома. Проект архитектора Расмуса Рейно, автор интерьера - дизайнер Евгений Гладышев.

Фото: KV.EE