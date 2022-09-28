Строительство железнодорожного переезда временно изменит маршрут столичного автобуса

Маршрут автобусной линии номер 27 в результате реорганизации в направлении Лаагри будет проходить по Пярнускому шоссе, улице Рохула, Мёльдре-теэ, Саэ, Мянниметса-теэ, Вескитамми, Ваэ. Конечная остановка будет на улице Ваэ, на остановке «Лаагри алевик», где сейчас останавливаются автобусы линии 20А. В направлении озера Харку маршрут будет проходить по улицам Ваэ, Вескитамми, Мянниметса-теэ, Саэ, Мёльдре-теэ, Пиллироо, Рохула, Пярнускому шоссе. Временная остановка начала маршрута – на улице Ваэ, на остановке «Лаагри алевик».