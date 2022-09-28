В связи со строительными работами, которые проходят на железнодорожном переезде Лаагри, с начала рабочего дня 29 сентября и до конца дня 4 октября временно изменится маршрут автобусной линии номер 27.
Строительство железнодорожного переезда временно изменит маршрут столичного автобуса
Маршрут автобусной линии номер 27 в результате реорганизации в направлении Лаагри будет проходить по Пярнускому шоссе, улице Рохула, Мёльдре-теэ, Саэ, Мянниметса-теэ, Вескитамми, Ваэ. Конечная остановка будет на улице Ваэ, на остановке «Лаагри алевик», где сейчас останавливаются автобусы линии 20А. В направлении озера Харку маршрут будет проходить по улицам Ваэ, Вескитамми, Мянниметса-теэ, Саэ, Мёльдре-теэ, Пиллироо, Рохула, Пярнускому шоссе. Временная остановка начала маршрута – на улице Ваэ, на остановке «Лаагри алевик».
Пассажирам следует обратить внимание, что в районе Лаагри и Вана-Пяэскюла обслуживание осуществляется в противоположном направлении движения, нежели обычно.
В обоих направлениях движения временно отменяются остановки: «Пярну-маантеэ», «Вана-Пяэскюла», «Силлаотса», «Рахну», «Нылваку», «Лаагри алевик» (на улице Вескитамми).
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за причинение неудобств и рекомендует внимательно следить за расписанием на странице transport.tallinn.ee.