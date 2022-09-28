Фото ⟩ Раскопки советской братской могилы в Эстонии: вместо шестерых солдат найдены останки сотни людей

На мемориальной табличке из искусственного мрамора на бетонном памятнике, который до сих пор находился на холме Вийратси, были имена шести советских воинов, но когда во вторник утром раскопали захоронение, выяснилось, что в земле была спрятана братская могила времен немецкой оккупации с останками сотни людей.