На мемориальной табличке из искусственного мрамора на бетонном памятнике, который до сих пор находился на холме Вийратси, были имена шести советских воинов, но когда во вторник утром раскопали захоронение, выяснилось, что в земле была спрятана братская могила времен немецкой оккупации с останками сотни людей.
Для подписчиков
Фото ⟩ Раскопки советской братской могилы в Эстонии: вместо шестерых солдат найдены останки сотни людей
Раскопки советской братской могилы в Эстонии: вместо шестерых солдат найдены останки сотни людей
Если в начале утренних раскопок директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль не удивился тому, что в братской могиле уже были найдены останки более шести человек, около пяти часов вечера он был потрясен количеством останков.
Ключевые слова