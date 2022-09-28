Elron изменит расписание поездов западного направления на три дня: частично придется добираться на автобусе

Участок железной дороги Пяэскюла-Кейла на выходных будет закрыт, поэтому расписание поездов также изменится. Между Пяэскюла и Кейла придется воспользоваться заменяющими автобусами. Во всех автобусах будут действительны обычные билеты на поезд.

Последний рейс в западном направлении, который Elron полностью обслуживается поездом, отправиться из Таллинна 30 сентября в 18:49. Последний поезд из Кейла в Таллинн отправляется в 19:27. Все более поздние рейсы между Кейла и Пяэскюла в пятницу будут заменены автобусами. В эти выходные мы будем обслуживать пассажиров также автобусами. По измененному расписанию поезда ходят только на участках Таллинн-Пяэскюла, Кейла-Турба, Кейла-Палдиски и Кейла-Клоогаранна.

Elron просит всех пользователей быть внимательными на станции Вялингу. При поездке в направлении Таллинна замещающие автобусы будут останавливаться на парковке у станции Валингу, а на пути из Таллинна в Кейла автобусы будут останавливаться на остановке «Корви» на Таллиннской кольцевой дороге, а к станции Валингу подъезжать не будут.

Пассажиры обслуживаются на остановке «Корви», чтобы автобусам не приходилось делать два левых поворота на оживленной трассе, а при остановке в обе стороны на остановке поезда Валингу может возникнуть ситуация, когда в очереди находится пять-шесть автобусов. небольшая парковка в то же время, для которого нет места. Использование остановки «Корви» позволяет автобусам двигаться по расписанию, а это необходимо в данной ситуации, чтобы движение поездов и автобусов функционировало синхронно. Пассажиры будут обслужены на остановке «Корви» по причине того чтобы автобусам не приходилось производить два левого поворота в плотном движении. На остановке Валингу может возникнуть такая ситуация, что на маленькой парковке окажуться в одно время пять-шесть автобусов, для которых места там не хватит.

Используя остановку «Корви» автобусы могут точно следовать графику, в таком случае автобусы и поезда будут работать синхронно.

С понедельника 3 октября, будет восстановлен текущий график движения поездов и автобусами пользоваться не придется.