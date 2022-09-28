The Times написала сегодня, что 700 солдат, отправленных сюда в феврале, будут возвращены в Великобританию в декабре. По плану британского правительства количество солдат здесь будет сокращено наполовину.
Каллас: я попросила о телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании
Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) также прокомментировала новость на сегодняшнем инфочасе.
«Британские войска находятся здесь с 2016 года. И Велибритания со своими силами была нашим опорным государством в НАТО. Это правда, что у них есть постоянные войска, которые находятся у нас постоянно, и дополнительные войска, которые были присланы сюда временно. В Мадриде мы договорились, что у нас будет штаб размером с дивизию, и мы его построим. Мы будем двигаться вперед по всем этим задачам», – сказала Каллас.
Каллас сказала, что британцы развернули здесь значительную огневую мощь, и до этого развернутые силы увеличиваются. «На политическом уровне нам не сообщили, когда закончится период расположения временного контингента. Важно то, что теперь будет гораздо проще доставлять людей, а также мы создадим здесь штаб управления», – подтвердила она.
«Я также попросила о телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Великобритании (Джеймсом Клеверли – прим. ред.). До сих пор говорилось, что на данный момент наша ситуация с безопасностью требует от нас дополнительных шагов, требующих сохранения договоренностей НАТО, – отметила Каллас и подчеркнула – Эстония продолжает оставаться под защитой, военной угрозы для нас нет».