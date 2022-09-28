Каллас: я попросила о телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании

Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) также прокомментировала новость на сегодняшнем инфочасе.

«Британские войска находятся здесь с 2016 года. И Велибритания со своими силами была нашим опорным государством в НАТО. Это правда, что у них есть постоянные войска, которые находятся у нас постоянно, и дополнительные войска, которые были присланы сюда временно. В Мадриде мы договорились, что у нас будет штаб размером с дивизию, и мы его построим. Мы будем двигаться вперед по всем этим задачам», – сказала Каллас.

Каллас сказала, что британцы развернули здесь значительную огневую мощь, и до этого развернутые силы увеличиваются. «На политическом уровне нам не сообщили, когда закончится период расположения временного контингента. Важно то, что теперь будет гораздо проще доставлять людей, а также мы создадим здесь штаб управления», – подтвердила она.