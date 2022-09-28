Бродивший по улицам Тарту медведь ушел от своих преследователей

Заведующий отделом охоты и водной жизни Департамента окружающей среды Аймар Ракко пояснил, что медведь, вероятно, нашел дорогу в лес уже неделю назад, потому что с тех пор медведя в Тарту не видели. Ящик-ловушка, стоявший на окраинах Супилинна, был убран Департаментом охраны окружающей среды во вторник.

По словам Аймара Ракко, камеры видеонаблюдения на улицах Тарту в течение недели не засняли медведя, не было видно следов зверя и на окраинах Супилинна. Однако, если выяснится, что медведь возвращается в город, Департамент окружающей среды готов вновь взяться за отлов медведя.

Ракко пояснил, что по видео невозможно определить, самец это животное или самка. Однако он совершенно убежден, что это молодой медведь, изгнанный из своего родного леса более старшими собратьями. «Молодым особям свойственно блуждать в поисках подходящей им территории, и поэтому есть опасность, что они могут оказаться в городе», – добавил Ракко.