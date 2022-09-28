Установленный Департаментом охраны окружающей среды между Тяхтвереским дендропарком и рекой Эмайыги в районе тартуского жилого района Супилинн ящик-ловушка простоял неделю, но медведь, до того бродивший по улицам города, в ловушку так и не попал.
Бродивший по улицам Тарту медведь ушел от своих преследователей
Заведующий отделом охоты и водной жизни Департамента окружающей среды Аймар Ракко пояснил, что медведь, вероятно, нашел дорогу в лес уже неделю назад, потому что с тех пор медведя в Тарту не видели. Ящик-ловушка, стоявший на окраинах Супилинна, был убран Департаментом охраны окружающей среды во вторник.
По словам Аймара Ракко, камеры видеонаблюдения на улицах Тарту в течение недели не засняли медведя, не было видно следов зверя и на окраинах Супилинна. Однако, если выяснится, что медведь возвращается в город, Департамент окружающей среды готов вновь взяться за отлов медведя.
Ракко пояснил, что по видео невозможно определить, самец это животное или самка. Однако он совершенно убежден, что это молодой медведь, изгнанный из своего родного леса более старшими собратьями. «Молодым особям свойственно блуждать в поисках подходящей им территории, и поэтому есть опасность, что они могут оказаться в городе», – добавил Ракко.
Ракко не мог сказать, сколько медведей живет в лесах под Тарту. В то же время объем охоты на медведей показывает, что в Тартуском уезде их немало. В этом году в Тартумаа разрешена охота на семерых медведей, до сих пор охотники отстреляли пять медведей. Охота на медведей в Эстонии разрешена до 31 октября.