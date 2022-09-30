ОПРОС ⟩ Как эстонские предприятия готовятся к перебоям в электроснабжении?

В случае, если что-то случится с техникой или морозильным оборудованием на складе, в первую очередь мы принимаем меры, помогающие предотвратить потери. Например, мы держим двери склада закрытыми. Нецелесообразно и невозможно держать в резерве компрессоры, подходящие для морозильного склада.

В прошлом компания Premia сталкивалась с перебоями в подаче электроэнергии, и у нас есть план и опыт, чтобы перенести перебои их с минимальным ущербом. Выступление премьер-министра, о котором идет речь, не оказало существенного влияния на процессы нашей компании.

Ремо Кирсс, исполнительный руководитель DPD Eesti AS

Ремо Кирсс. Фото: DPD Eesti

При оценке вероятности возможных отключений электроэнергии я могу опираться на мнение энергетиков по снижению рисков, в этом случае полное отключение электроэнергии с большей вероятностью будет исключено. Если и будут перебои, то они должны быть кратковременными. Предприниматели основываются на собственном анализе рисков, в котором также оценивается вероятность возникновения риска. Экономически нецелесообразно сдерживать все риски, особенно если их воздействие носит краткосрочный характер. Однако DPD уже разработала план действий для разных сценариев, как продолжать деятельность при различных сбоях (в том числе и при отключении электроэнергии), так как в разных регионах все же происходит частичное отключение.