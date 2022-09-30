На прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии в связи с объявленной в России мобилизацией. Она предупредила о возможных перебоях в электроснабжении из-за действий России и призвала не поддаваться давлению Кремля. Rus.Postimees узнал, насколько эстонские предприятия готовы к возможному отключению электроэнергии.
ОПРОС ⟩ Как эстонские предприятия готовятся к перебоям в электроснабжении?
«Нам всем – государственным учреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности – следует подготовиться. Я призываю вас продумать, как вы будете справляться с перебоями в электроснабжении», – сказала Каллас в телеобращении.
Представители местных компаний рассказали, готовы ли их предприятия к внезапным перебоям в электроснабжении и повлияло ли заявление премьер-министра на производственные процессы или поведение клиентов.
Эйнар Бамбус, член правления AS Tallinna Lennujaam
Аэропорты играют важную роль в обеспечении безопасного воздушного движения, обслуживая как регулярные, грузовые, так и специальные рейсы по всей Эстонии. Чтобы иметь возможность предоставлять безопасные и надежные услуги в любое время, у нас есть планы устойчивости и обеспечения обслуживания, например, генераторы, если мы говорим об отключении электроэнергии, и список приоритетных услуг, которые должны быть в рабочем состоянии. Мы регулярно тестируем наши системы, чтобы убедиться в их надежности и осведомленности сотрудников о том, как вести себя в различных ситуациях.
Айвар Аус, председатель правления Premia Tallinna Külmhoone AS
Кратковременные отключения электроэнергии в наших краях бывали в прошлом, такое может произойти и в будущем. Поскольку производственное и холодильное оборудование на фабрике мороженого и морозильном складе Premia работает на электричестве, без него работа будет остановлена. Наш опыт показывает, что отключение электричества на несколько часов не наносит большого ущерба, однако пять-шесть часов уже приводят к увеличению доли брака.
В случае, если что-то случится с техникой или морозильным оборудованием на складе, в первую очередь мы принимаем меры, помогающие предотвратить потери. Например, мы держим двери склада закрытыми. Нецелесообразно и невозможно держать в резерве компрессоры, подходящие для морозильного склада.
В прошлом компания Premia сталкивалась с перебоями в подаче электроэнергии, и у нас есть план и опыт, чтобы перенести перебои их с минимальным ущербом. Выступление премьер-министра, о котором идет речь, не оказало существенного влияния на процессы нашей компании.
Ремо Кирсс, исполнительный руководитель DPD Eesti AS
При оценке вероятности возможных отключений электроэнергии я могу опираться на мнение энергетиков по снижению рисков, в этом случае полное отключение электроэнергии с большей вероятностью будет исключено. Если и будут перебои, то они должны быть кратковременными. Предприниматели основываются на собственном анализе рисков, в котором также оценивается вероятность возникновения риска. Экономически нецелесообразно сдерживать все риски, особенно если их воздействие носит краткосрочный характер. Однако DPD уже разработала план действий для разных сценариев, как продолжать деятельность при различных сбоях (в том числе и при отключении электроэнергии), так как в разных регионах все же происходит частичное отключение.
Так как DPD имеет в эксплуатации более 20 электрофургонов и их количество постоянно растет, мы также планируем приобрести электрофургоны с возможностью V2L (vehicle to load), аккумуляторы которых можно использовать в качестве так называемого аккумулятора для внешних устройств. Это очень хорошая возможность для компаний в некоторой степени управлять своими рисками, а также для частных лиц в случае отключения электроэнергии.
Покупательского ажиотажа, связанного с отключением электроэнергии, мы не испытали, думаю, что он весьма кратковременный, как и в случае с приобретением различных продуктов питания и хозтоваров, наблюдавшимся во время пандемии коронавируса.
Максим Тууль, руководитель по связям с общественностью AS G4S Eesti
Работу наших информационных систем обеспечивают несколько серверных в разных локациях, которые имеют поддержку UPS-устройств (источник бесперебойного электропитания – прим. ред.) и дизель-генератора. Бесперебойное питание также обеспечивается для круглосуточных функций нашего главного здания, таких как работа центра управления.
Выступление премьер-министра напрямую не повлияло на наши процессы, и мы не заметили каких-либо серьезных изменений в поведении клиентов.
Танель Круусманн, исполнительный руководитель Tamro Eesti
На фоне сложившейся геополитической ситуации каждый должен быть готов действовать в условиях, когда возможны сбои в предоставлении жизненно важных услуг. Это касается как частных лиц, так и, конечно же, компаний.
Поскольку Tamro как оптовый торговец фармацевтической продукцией отвечает за доступность более трети препаратов в Эстонии, несколько лет назад в наши планы рисков уже были вписаны различные решения по обеспечению непрерывности в критические периоды. В случае отключения электроэнергии мы обеспечиваем снабжение Tamro электроэнергией с помощью генераторов и продолжаем поставку необходимых лекарств и других товаров нашим клиентам – аптекам и больницам.
Что касается розничной продажи лекарств, то есть аптек, то после так называемой аптечной реформы любая совместная работа и управление различными ситуациями для них однозначно будет сложнее. Аптеки сейчас принадлежат фармацевтам и являются самостоятельными хозяйствующими субъектами. Тем не менее как франчайзер мы поддерживаем наших партнеров советом и делом, чтобы максимально снизить возможные риски в аптеках BENU.
До сих пор мы не замечали, чтобы текущая ситуация с безопасностью повлияла на поведение наших клиентов. Однако мы посчитали необходимым еще раз все пересмотреть внутри Tamro и проверить готовность различных структур и систем к возможным кризисным ситуациям.
Теэму Кильпия, региональный руководитель Prisma в Эстонии
Как крупная сеть магазинов, мы осознаем свою важную роль для потребителей и, несомненно, пересмотрели наши принципы работы на случай различных возможных нарушений и перебоев – это часть общей жизнеспособности компании, и мы работали над этим годами.
Уже несколько лет мы движемся в направлении все более и более эффективного использования энергии: в наших магазинах есть экономичные светодиодные светильники и экономичные холодильники, энергоэффективные прилавки с горячей едой и так далее. Мы продолжаем работать над поиском и внедрением экономичных и эффективных решений. Prisma движется к тому, чтобы к 2025 году стать углеродно-нейтральной компанией, что является частью ответственной деятельности компании.
Прийт Раамат, менеджер по коммуникациям в странах Балтии Stora Enso
Подразделение Stora Enso по производству изделий из дерева является одним из крупнейших производителей пиломатериалов в Европе и ведущим поставщиком экологически безопасных решений для строительства из древесины на глобальном уровне. В случае отключения электроэнергии мы действуем по подготовленным антикризисным планам и хорошо подготовлены к таким моментам. На наше ежедневное циклическое производство на двух лесопильных заводах Stora Enso в Эстонии в Имавере и Няпи отключение электроэнергии на несколько часов повлияло бы несильно, хотя производство и останавливается без электричества, но критически важные решения – ИТ-системы, производство тепловой энергии, системы пожарной безопасности – продолжат работать при поддержке дизельных генераторов и UPS-устройств.
Ристо Абель, исполнительный руководитель Restate
По мнению исполнительного руководителя Restate Ристо Абеля, сегодня нет оснований сомневаться в словах руководителей государства. Эстония маленькая, мобильная и умная, и сделает все, чтобы избежать таких ситуаций и решить их, если возникнут перебои.
По словам члена совета Restate Аллана Кооля, ничего фатального в сфере недвижимости в результате перебоев, скорее всего, не произойдет. По мнению Кооля и Абеля, на данный момент в компании нет отдельного антикризисного плана. В течение многих лет солнечные панели устанавливались на строящихся Restate зданиях, и в последнее время их количество на крышах увеличилось. То же самое и со зданиями с холодильным оборудованием: генераторы уже установлены для обеспечения их работоспособности, так как более короткие перебои все же происходят.
По словам Ристо Абеля, речь премьер-министра не повлияла на деятельность Restate, но повлияла общая экономическая ситуация, которая заставила клиентов быть более осторожными и отложить принятие некоторых решений. Аллан Кооль добавляет, что сообщение о возможных отключениях было важным – подготовка к таким ситуациям является обычным делом в секторе коммерческой недвижимости, но на этот раз причина возможных отключений иная, поэтому осведомленность необходима.