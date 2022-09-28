Нарвская комиссия по присвоению названий предложила новые названия для девяти улиц

Улица А. Бастракова будет называться улицей Масина. В случае улицы И. Графова комиссия предложила восстановить историческое название улицы – улица Мадисе. Вместо улицы М. Горбача комиссия предложила название «улица Сеэдри».

Согласно предложению комиссии, улица 26 Июля станет улицей Юули, а улица Партизанов станет улицей Реэкюла. По предложению комиссии улица Пролетарская станет улицей Стаадиони.

Улица 1 Мая будет называться улицей «Яама», а улица В. Герасимова будет носить имя барона Иоганна Людвига Кнопа, основателя Кренгольмской мануфактуры. Кроме того, комиссия по присвоению названий приняла решение изменить название парка Выйду, расположенного на углу между улицами Герасимова и Йоала, на «парк Йоала».

В письме, отправленном 16 сентября, министр государственного управления Рийна Солман напомнила мэру Нарвы Катри Райк, что, несмотря на несколько обращений Министерства финансов к проблематичным названиям улиц, названия улиц А. Даумана и А. Тийманна до сих пор не изменены.

«В связи с войной в Украине, для эстонского государства имеет символическое значение как можно скорее изъять из обращения имена лиц, причастных к репрессиям и преступлениям Советского Союза, оккупировавшим Эстонию», – сказала Солман.