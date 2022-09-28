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Два крупных столичных района остались без электричества

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rus.postimees.ee
Два крупных столичных района остались без электричества
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Вяйке-Ыйсмяэ.
Вяйке-Ыйсмяэ. Фото: Peeter Langovits

Читатели Rus.Postimees сообщили, что в столичном микрорайоне Вяйке-Ыйсмяэ и в некоторых микрорайонах Мустамяэ нет электричества.

Судя по данным сайта Elektrilevi причиной отключения стала неисправность, ориентировочное время восстановления подачи – 20:00.

Фото: Elektrilevi

Около 18:30 поступило сообщение, что электроснабжение полностью восстановлено. 

Менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма сообщила Rus.Postimees, что на подстанции в районе Кадака сработал выключатель питания трансформатора, причина на данный момент неизвестна, но обстоятельства происшествия выясняются. «Электроснабжение потребителей восстановлено», – заверила она.

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