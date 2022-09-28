Два крупных столичных района остались без электричества

Менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма сообщила Rus.Postimees, что на подстанции в районе Кадака сработал выключатель питания трансформатора, причина на данный момент неизвестна, но обстоятельства происшествия выясняются. «Электроснабжение потребителей восстановлено», – заверила она.