Читатели Rus.Postimees сообщили, что в столичном микрорайоне Вяйке-Ыйсмяэ и в некоторых микрорайонах Мустамяэ нет электричества.
Два крупных столичных района остались без электричества
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Два крупных столичных района остались без электричества
Судя по данным сайта Elektrilevi причиной отключения стала неисправность, ориентировочное время восстановления подачи – 20:00.
Около 18:30 поступило сообщение, что электроснабжение полностью восстановлено.
Менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма сообщила Rus.Postimees, что на подстанции в районе Кадака сработал выключатель питания трансформатора, причина на данный момент неизвестна, но обстоятельства происшествия выясняются. «Электроснабжение потребителей восстановлено», – заверила она.