«Можем провести референдум»: очередной тиктокер-путинист призвал сослать правительство Эстонии в Сибирь

Например, в одном из видео на фоне российского флага тиктокер-путинист призывает сослать в товарных вагонах правительства стран Балтии в Сибирь. В другом видео он уже обращается к балтийским правительствам, утверждая, что за ним точно следят, поэтому это видео члены правительств увидят. «Если что, мы можем замутить такой же референдум как в Луганске», – угрожает он.