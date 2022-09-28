Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Можем провести референдум»: очередной тиктокер-путинист призвал сослать правительство Эстонии в Сибирь

Полиция начала производство
rus.postimees.ee
«Можем провести референдум»: очередной тиктокер-путинист призвал сослать правительство Эстонии в Сибирь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 6
Фото: скриншот видео

В Эстонии в отношении очередного тиктокера-путиниста, который разжигал ненависть и угрожал правительствам стран Балтии, начато производство.

Например, в одном из видео на фоне российского флага тиктокер-путинист призывает сослать в товарных вагонах правительства стран Балтии в Сибирь. В другом видео он уже обращается к балтийским правительствам, утверждая, что за ним точно следят, поэтому это видео члены правительств увидят. «Если что, мы можем замутить такой же референдум как в Луганске», – угрожает он.

Судя по видео, больше всего тиктокера возмутил перенос памятников. Всего на странице этого человека в TikTok десятки видео, которые транслируют прокремлевскую политическую повестку.

Ключевые слова
Наверх