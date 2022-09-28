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Спортклубы в Эстонии поднимают цены

Аймур-Яан Кескель
Спортклубы в Эстонии поднимают цены
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Reval Sport
Reval Sport Фото: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Несмотря на рост стоимости жизни и цен на энергоносители, дела у спортивных клубов идут хорошо. Но рост цен на энергоносители вызывает беспокойство, особенно в Курессааре. Есть планы поднять цены, чтобы компенсировать возросшие административные расходы, хотя количество посетителей пока не уменьшилось.

Количество посетителей таллиннского спортивного клуба Audentes за последние месяцы не уменьшилось. По словам руководителя Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Он также позитивно смотрит в будущее. Он добавил, что если российская агрессия не дойдет до Эстонии, они справятся. «Если Путин не начнет ядерную войну, мы нормально справимся», – заверил он.

Недавно спортклуб поднял цены на 3-7%, но это не уменьшило количество клиентов.

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