Несмотря на рост стоимости жизни и цен на энергоносители, дела у спортивных клубов идут хорошо. Но рост цен на энергоносители вызывает беспокойство, особенно в Курессааре. Есть планы поднять цены, чтобы компенсировать возросшие административные расходы, хотя количество посетителей пока не уменьшилось.
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Спортклубы в Эстонии поднимают цены
Спортклубы в Эстонии поднимают цены
Количество посетителей таллиннского спортивного клуба Audentes за последние месяцы не уменьшилось. По словам руководителя Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Он также позитивно смотрит в будущее. Он добавил, что если российская агрессия не дойдет до Эстонии, они справятся. «Если Путин не начнет ядерную войну, мы нормально справимся», – заверил он.