Спортклубы в Эстонии поднимают цены

Количество посетителей таллиннского спортивного клуба Audentes за последние месяцы не уменьшилось. По словам руководителя Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Он также позитивно смотрит в будущее. Он добавил, что если российская агрессия не дойдет до Эстонии, они справятся. «Если Путин не начнет ядерную войну, мы нормально справимся», – заверил он.