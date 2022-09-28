Санкции против РФ: Рейнсалу обещает найти эстонским предпринимателям новые рынки сбыта

Рейнсалу поблагодарил как тех предпринимателей, которые поддерживали Украину своими услугами и продукцией во время войны, так и тех, чья деятельность пострадала от санкций против России.

«Украине приходится бороться за свою свободу в войне с Россией уже более полугода, и долг международного сообщества – продолжать ужесточать санкции, чтобы поднять цену войны невыносимо высоко для России. Это важный вклад в дело помощи Украине, чтобы выиграть войну и обеспечить нашу безопасность и безопасность всей Европы», – сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел подчеркнул, что МИД информирует предпринимателей о новых событиях в Украине и принципах санкционной политики Эстонии.

Он добавил, что при этом важно продолжать всемерную поддержку и совместное сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой военной, экономической и гуманитарной помощи. «Вклад частного сектора в помощь Украине был значительным. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов евро, из которых более 18 миллионов евро – поддержка именно частного сектора», – отметил Рейнсалу.

Рейнсалу призвал предпринимателей принять участие в восстановительных работах в Украине, где Эстония уделяет особое внимание восстановлению Житомирского края. «Наша цель – в этом году построить детский сад в городе Овруч, чтобы первый быстрый и успешный проект реконструкции стал примером для других стран, потому что восстановление Украины возможно только общими усилиями, этот процесс очень долгим и трудоемким», – сказал министр иностранных дел.

Наряду с темой дальнейшей поддержки Украины, Рейнсалу также затронул вопросы новых направлений бизнес-дипломатии. «Целью нашей бизнес-дипломатии является всесторонняя помощь предпринимателям, чтобы поддержать их выход на зарубежные рынки, содействовать экспорту и привлечь сюда иностранные инвестиции, которые будут способствовать экономическому развитию Эстонии. Среди наиболее важных нововведений у нас в планах добавить экспертов-экономистов в штат посольств и открыть бизнес-центры, а также мы работаем над несколькими региональными стратегиями, чтобы действовать более системно и целенаправленно», – сказал глава МИД.