Кто взорвал «Северный поток»? Европа расследует мегадиверсию на главном газопроводе из России

Кто взорвал сразу три нитки «Северного потока» у берегов Дании и Швеции, в ближайшие дни мы не узнаем. Европейцы говорят, что уверены в диверсии, но даже подобраться к месту взрывов в ближайшую неделю не выйдет.

В среду, на третий день после происшествия, газ из поврежденных труб с прежней силой вырывается с 80-метровой глубины на поверхность и пузырится на площади диаметром в километр. Половина имевшегося в отключенном, но заполненном «Северном потоке» газа уже улетучилась, сообщили датские и шведские власти. Интенсивность утечки снизится не раньше выходных.

Немецкие и датские военные корабли патрулируют район, закрытый для судоходства в радиусе пяти морских миль.

«Взрыв был очень мощный, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем туда погрузиться, – сказал министр обороны Дании Мортен Бёдсков на брифинге в среду. – В реальности может пройти неделя, а то и две, прежде чем там все успокоится и мы сможем осмотреть место».

Сейсмограф на острове Борнхольм Фото: German Centre for Georesearch

Он подтвердил озвученный накануне властями трех прибрежных стран вывод о том, что три взрыва на двух нитках газопровода были диверсией. Естественные причины аварии исключены.

«Это не совпадение. Все было спланировано, тщательно спланировано», – сказал Бёдсков.

Кому это выгодно?