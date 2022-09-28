Алар Карис: Эстонию и Финляндию объединяют обусловленные войной риски

«Мы единодушны в том, что лучшее средство против восточного соседа, который ведет себя жестоко, – это наше более плотное сотрудничество и совместные усилия в вопросе обороны, а вскоре и в качестве членов НАТО. Также значение имеет все более тесная связь в области энергетики», - сказал глава государства.

По его словам, Россия не выбирает средств в противостоянии с Западом, она пытается подорвать стабильность Европы как военными средствами, так разжиганием энергетического кризиса. «На прошлой неделе в связи с повреждением трубопроводов "Северный поток" к энергетической составляющей добавилась экологическая угроза нашему родному Балтийскому морю», – заявил президент Карис, добавив, что обратного пути к российским энергоносителям теперь нет.

«Их необходимо быстро заменить сжиженным газом, а в долгосрочной перспективе – возобновляемыми источниками энергии, особенно ветропарками», – заявил президент. – Нам нужно искренне и открыто говорить друг с другом обо всех возможных решениях усиливающегося энергетического кризиса, чтобы люди как в Финляндии, так и в Эстонии были защищены в холодные зимние месяцы».

Президент Карис подтвердил, что Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо: «Эстония предоставила Украине помощь в размере трети своего оборонного бюджета. Но в то же время мы должны думать и о том, как быстро восстановить страну, разрушенную войной».