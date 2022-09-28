Президенты Эстонии и Финляндии дали общую пресс-конференцию

Алар Карис на встрече в своей резиденции в Кадриорге с главой финского государства обсудит отношения между двумя странами, вопросы энергетической безопасности и общую ситуацию с безопасностью в Европе. Затем президент Финляндии встретится с премьер-министром Каей Каллас в резиденции правительства, в Доме Стенбока.