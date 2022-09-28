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airBaltic откроет 18 новых маршрутов

rus.tvnet.lv
airBaltic откроет 18 новых маршрутов
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airBaltic
airBaltic Фото: Пресс-фото

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит полеты по 18 новым маршрутам в следующем летнем сезоне, который начнется в конце марта 2023 года, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителей airBaltic.

Среди них 10 новых маршрутов будут из Риги, по четыре – из Таллинна и Вильнюса. Кроме того, авиакомпания увеличит частоту полетов из Риги по нескольким маршрутам, например, в Барселону, Лиссабон и Рим.

Со 2 апреля будут выполняться четыре рейса в неделю по маршруту Рига – Стамбул (Турция), а с 15 апреля – два рейса в неделю по маршруту Рига – Ганновер.

С 1 мая по маршруту Рига – Бухарест (Румыния) будут выполняться три рейса в неделю, а по маршруту Рига – Порту (Португалия), Таллинн – Сплит (Хорватия) и Таллинн – Родос (Греция) – два рейса в неделю.

Со 2 мая будут выполняться два рейса в неделю по маршрутам Рига – Бургас (Болгария), Таллинн – Дубровник (Хорватия), Вильнюс – Малага (Испания) и Вильнюс – Пальма-де-Майорка (Испания).

С 3 мая будут осуществляться два рейса в неделю по маршрутам Таллинн – Ираклия (Греция) и Вильнюс – Ницца (Франция), а с 4 мая – два рейса в неделю по маршрутам Рига – Бильбао (Испания), Рига – Тиват (Черногория) и Вильнюс – Ираклия (Греция).

Исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс заявил, что это самое большое количество новых маршрутов, которые авиакомпания использовала за один сезон. Он также заявил, что airBaltic продолжает работать с городами в странах Балтии, чтобы улучшить связь с этим регионом и из него.

Уже сообщалось, что в 2021 году airBaltic перевезла в общей сложности 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки компании уменьшились на 49% и составили 135,7 млн ​​евро.

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