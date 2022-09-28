Правительство одобрило повышение семейных пособий

С 1 января 2023 года:

• пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц (сейчас 60 и 19,18 евро соответственно).

• пособие для семей с 3-6 детьми будет равно 600 евро (сейчас 300 евро), а с 7 и более детьми 800 евро (сейчас 400 евро) в месяц (28% всех детей Эстонии растут в семьях, в которых воспитываются 3–6 детей)

• пособие многодетным семьям будет, постепенно уменьшаясь, выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста.

• С 1 мая 2024 года пособие для многодетных семей будет изменяться в соответствии с пенсионным индексом.