Правительство в четверг на своем заседании будет работать над поправками к Закону о семейных пособиях и к Закону о семье, целью которых является улучшение условий жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, а также обеспечение того, чтобы пособия для семей с детьми были увязаны с ростом заработной платы и стоимости жизни. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, знакомя с проектом повестки дня.
Важные изменения ⟩ Правительство рассмотрит поправки к Закону о семейных пособиях
Особое внимание правительство намерено уделить семьям с одним родителем и многодетным семьям, т.е. типам семей с более высоким, чем в среднем, риском бедности или где воспитание детей влечет за собой более высокие семейные расходы.
Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года пособие на первого и второго ребенка увеличится до 80 евро в месяц (сейчас 60 евро), пособие на ребенка одинокого родителя увеличится до 80 евро в месяц (сейчас 19,18 евро). Также пособие для многодетных семей увеличится до 600 евро в месяц в семье, где 3-6 детей (сейчас 300 евро) и до 800 евро в месяц в семье, где 7 и более детей (сейчас 400 евро).
С 1 января 2023 года будет осуществляться выплата пособий многодетной семье и плавное ее прекращение до достижения младшим ребенком в семье 24 лет. Согласно поправке, выплата пособий многодетной семье для молодых людей, которым в следующем году исполнится 19 лет, по достижении ими этого возраста больше не будет прекращаться, а продолжится до достижения молодым человеком 24 лет. Таким образом, начиная с 2023 года, ежегодно в новую в схему будет входить новая возрастная группа молодых людей.
Также по достижении молодым человеком 24 лет применяется поэтапное уменьшение пособия (то есть, когда старшему из трех детей исполняется 24 года, размер пособия уменьшается на 1/3, когда среднему из трех детей исполняется 24 года, размер пособия уменьшается еще на 1/3, а к тому времени, когда последнему ребенку исполняется 24 года, выплата пособия прекращается).
С 1 мая 2024 года пособие многодетным семьям будет индексироваться пенсионным индексом.
Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка расчета алиментов, предусмотренного Законом о семье, согласно которому пособие многодетной семье в будущем не будет учитываться при расчете минимального размера алиментов. Цель поправки – добиться того, чтобы увеличение пособия многодетной семье не уменьшало размер алиментов, присуждаемых на содержание ребенка. Поправка помогает обеспечить благополучие многодетных семей, тем самым поддерживая общую цель законопроекта.