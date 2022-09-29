Яна Тоом и еще 35 евродепутатов просят предоставить убежище российским уклонистам

В письме говорится: «Мы просим срочно выработать скоординированные на уровне ЕС решения, которые Еврокомиссия предложит странам-членам, чтобы гарантировать въезд в ЕС российских диссидентов и лиц, избегающих принудительной мобилизации в российскую армию. Уклонение от мобилизации – общепризнанная причина для предоставления убежища во всем мире, включая страны-члены ЕС».

Авторы письма подчеркивают: ЕС основан на ценностях демократии и фундаментальных прав и ставит перед собой цель гарантировать мир в Европе. «Поэтому в интересах всех стран-членов отстаивать относящееся к правам человека право российских уклонистов искать убежища в Европе, вместо того чтобы в принудительном порядке воевать и убивать наших украинских союзников», - отмечают авторы коллективного заявления.

Письмо ссылается на эффективное применение Директивы о временной защите в отношении украинских беженцев и выражает надежду, что в том же духе Еврокомиссия отреагирует и на мобилизацию РФ. Авторы письма напоминают: еще в начале марта президент Европейского совета и премьер-министр Чехии призвали дать убежище российским солдатам, которые не желают продолжать сражаться на войне в Украине.