Кылварт: мы не отказываемся от таких стратегических проектов как Таллиннская больница и Горхолл

Бюджетная стратегия ляжет в основу планирования городского развития и составления городских бюджетов в предстоящие четыре года с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города.

По словам мэра Михаила Кылварта, сложившаяся ситуация создает трудности как для домохозяйств, так и для местных самоуправлений.

«Согласно прогнозам, расходы муниципалитета вырастут на 5,3%, в то время как доходы увеличатся приблизительно лишь на 4%. Учитывая инфляцию и рост цен, а также инициированное государством повышение заработных плат, местным самоуправлениям придется искать решения без поддержки государства. Если говорить об ожиданиях к зарплатам в городской системе, то при повышении зарплаты школьного учителя повышается и зарплата учителей в детских садах, однако роста зарплат ожидают также работники культуры и все остальные сотрудники городской системы. Таким образом, расходы вырастут более чем на 5,3%, и, к сожалению, мы не видим, что у государства есть план поддержки местных самоуправлений», - сказал Кылварт.

В качестве примера мэр привел субсидию на школьные обеды, которая также находится под большим вопросом, поскольку местные самоуправления не получили четкого сигнала об увеличении пособия.