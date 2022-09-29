Таллиннская городская управа направила в городское собрание бюджетную стратегию Таллинна на 2023–2026 годы и программу реализации стратегии развития «Таллинн 2035» на 2023-2026 годы.
Кылварт: мы не отказываемся от таких стратегических проектов как Таллиннская больница и Горхолл
Бюджетная стратегия ляжет в основу планирования городского развития и составления городских бюджетов в предстоящие четыре года с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города.
По словам мэра Михаила Кылварта, сложившаяся ситуация создает трудности как для домохозяйств, так и для местных самоуправлений.
«Согласно прогнозам, расходы муниципалитета вырастут на 5,3%, в то время как доходы увеличатся приблизительно лишь на 4%. Учитывая инфляцию и рост цен, а также инициированное государством повышение заработных плат, местным самоуправлениям придется искать решения без поддержки государства. Если говорить об ожиданиях к зарплатам в городской системе, то при повышении зарплаты школьного учителя повышается и зарплата учителей в детских садах, однако роста зарплат ожидают также работники культуры и все остальные сотрудники городской системы. Таким образом, расходы вырастут более чем на 5,3%, и, к сожалению, мы не видим, что у государства есть план поддержки местных самоуправлений», - сказал Кылварт.
В качестве примера мэр привел субсидию на школьные обеды, которая также находится под большим вопросом, поскольку местные самоуправления не получили четкого сигнала об увеличении пособия.
«Очевидно, что ввиду роста цен пострадает качество школьного питания, однако местные самоуправления вынуждены сами искать решение этой проблемы, и кошельки родителей – не самый подходящий вариант. Потребности городов и волостей напрямую связаны с нуждами населения, и по мере ухудшения ситуации будет расти и потребность в социальных пособиях. Только лишь в текущем году рост цен на энергоносители приведет к дополнительным расходам городских учреждений в объеме 18 миллионов евро, - пояснил Кылварт. – По этой причине Таллинн не сможет реализовать все запланированные на ближайшие годы инвестиции, однако это не означает, что мы отказываемся от общего развития. Стратегические проекты должны остаться на повестке дня, включая проекты, относительно которых нет окончательного видения – например, Таллиннская больница. Точно так же мы не отказались от проекта Горхолла».
В рамках бюджетной стратегии город также рассматривает развитие велосипедных дорожек и общественного транспорта, включая создание новых трамвайных линий. Стратегия предусматривает, что город будет развивать три линии и три направления, очередность реализации которых еще анализируется. В числе приоритетов города также киногородок, который должен появиться в Таллинне в ближайшие годы.
Запланированная на предстоящий период инвестиционная деятельность охватит все сферы городского хозяйства, она будет направлена на создание современной городской среды. Продолжатся инвестиции в инфраструктуру, в том числе в реконструкцию и строительство новых объектов для улучшения возможностей мобильности в городской среде, а также в расширение спектра общественных услуг и поддержку целей развития Таллинна как зеленого города мира. Помимо средств из городской казны и государственных пособий, для покрытия инвестиций будет привлечен и максимально возможный объем субсидий из средств бюджетного периода ЕС. Также планируется частично покрывать инвестиции за счет займов, сохраняя при этом долговую нагрузку города на умеренном уровне.
В стратегический период основной бюджетно-политической целью города будет сохранение положительного сальдо по основной деятельности, которое позволит покрывать по меньшей мере платежи по возврату основной части кредитов и расходы по процентным ставкам. В период действия стратегии город будет удерживать рост расходов на основную деятельность ниже уровня роста доходов от основной деятельности. В соответствии со стратегией долговая нагрузка останется на умеренном уровне, не превышая 40% от чистых доходов. Сохранится цель обеспечить буфер ликвидности, который покрывал бы расходы города как минимум на двухнедельный период, его размер будет составлять по меньшей мере 50 млн евро.
Бюджетная стратегия на 2023–2026 годы включает прогнозы финансовых возможностей города на предстоящие четыре года. При составлении прогнозов учитывались обстоятельства и факторы, о которых было известно на момент подготовки стратегии.
На основании бюджетной стратегии устанавливаются целевые показатели доходов и ежегодные предельные объемы расходов в сферах администрирования городских учреждений. Стратегия также предоставляет горожанам и партнерам обзор направлений развития города и финансовых возможностей для их реализации.