Проигравшая Кайе Канепи Остапенко: я не выложилась даже наполовину!

«В первом сете я ощущала адреналин, но во втором физически почувствовала себя значительно хуже. Я не выложилась и наполовину. Если бы у меня было несколько дней на адаптацию, я бы выиграла, потому что покрытие главного корта сильно отличается от покрытия тренировочного. После турнира US Open я хотела закрыть этот сезон, но не сделала этого. Была вымотана, как физически, так и морально. Очень хорошо подготовилась к турниру в США, но проиграла уже в первом круге, хотя было много возможностей для победы. Потом подумала, что сделала бы паузу и вернулась бы в новом году, уже сильнее. Но почувствовала, что должна играть в Сеуле и Таллинне. Важнее всего – соревноваться, даже если ты не в лучшей форме. Мне приятно, что в конце сезона я прошла в хоть один финал (в Сеуле – ред.) – это дает ощущение уверенности».