ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Надо ли дразнить агрессора и записывать его преступления на счет местных русских?

Эмпатия к тем, кто на той стороне

В России остались мои родственники, многие из которых вполне могут в ближайшее время получить повестки в военкомат. При всем моем презрении к Путину мне не приходит в голову советовать им брать штурмом Кремль. Момент, когда такие шаги имело смысл предпринимать, упущен жителями РФ году эдак в 2011-м. Сейчас площадка зачищена, и нам остается только наблюдать, как и кем этот нарыв будет вскрыт.

История учит тому, что никого и ничему не учит, к сожалению. Наша проблема в том, что собственные боль и страх мы легко можем объяснить. А вот проявить чувство эмпатии к тем в России, кто оказался в ловушке, мы не торопимся. Ведь зомбированными там оказались не все. Как сказал сегодня один мой ученик, свобода приобретается силой, своими мыслями и идеями, а теряется из-за слабости и неготовности защищать ее. Это эстонский народ испытал на себе в 1939-40-х годах прошлого столетия. Сейчас к этому тяжелому для себя выводу начинают приходить россияне.