Фото ⟩ Очень маленький, но очень дорогой дом в Лондоне

Дом был куплен застройщиком Робином Суэйлзом за 713 тысяч фунтов стерлингов (около 800 000 евро). Чтобы превратить его в стильное гнездышко, застройщик вложил в ремонт еще 400 тысяч фунтов (446 000 евро). Сейчас дом выставлен на продажу за 1,2 миллиона фунтов (1,3 млн евро), а это означает, что Суэйлз заработает на сделке всего 87 000 фунтов (97 000 евро), да и то, если продажа будет успешной.

Фото: Harding Green Estate Agent /SWNS/Scanpix

Дом расположен рядом с церковью Святого Луки. Считается, что когда-то он был домом могильщика. В 1960-е годы в здании работала кондитерская, после чего дом снова использовался как жилой.

«Работать с небольшими помещениями непросто, но их можно сделать красивыми с помощью хорошего дизайна. Мы приняли этот вызов. Это фантастический объект с красивыми пропорциями, похожий на маленький замок», — сказал Суэйлз изданию Daily Mail.

Фото: Harding Green Estate Agent /SWNS/Scanpix

Комментируя дорогостоящий ремонт, застройщик сказал: «У нас не было никакого бюджета. Я просто хотел сделать это так хорошо, как только мог. Одна только лестница обошлась нам в 30 тысяч фунтов (33 000 евро)».

Фото: Harding Green Estate Agent /SWNS/Scanpix

Маклер по недвижимости из Harding Green Эдвард МакКаллох говорит, что очарование здания заключается в том, что это дом размером с квартиру, зато общение с соседями сведено к нулю.

«Расположение отличное: отдельный дом с видом на один из самых красивых парков Юго-Западного Лондона. Дизайн интерьера напоминает очень дорогую яхту. Есть все необходимое. Вы получаете ключи и можете заселяться на следующий день», — объяснил брокер и добавил, что интерес к дому уже большой.