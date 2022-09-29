Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон встретится с комиссаром Европейской комиссии по вопросам занятости и социальной защиты Николасом Шмитом, вместе с которым отправится Ида-Вирумаа. В течение дня они посетят шахту «Эстония» и встретятся с руководителями самоуправлений, местными предпринимателями и представителями общественных организаций Нарвы.
Пеэп Петерсон едет в Ида-Вирумаа: важно донести до жителей этого уезда, что они не одиноки
«Ида-Вирумаа – уникальный регион со своей промышленностью и инфраструктурой. Мы как государство должны протянуть руку помощи живущим здесь людям, чтобы в результате зеленого поворота, который сильно влияет на регион, пользу получили и местные жители, и окружающая среда и все общество в целом, - заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Важно послать четкий сигнал жителям Ида-Вирумаа, дать им понять, что они не одиноки. Для нашей страны важно, чтобы каждый житель Эстонии жил достойной жизнью. Только совместными усилиями мы сможем справиться со всеми вызовами – как с сегодняшними, так и новыми».
Наиболее важными темами, обсуждаемыми во время визита, станут поддержка развития Ида-Вирумаа Европейским союзом из Фонда справедливого перехода. Размер субсидии составляет 340 миллионов евро, социальный диалог, коллективные переговоры, реформа пособий по безработице и возможности для украинских военных беженцев на рынке труда.
Также планируется обсудить реализацию обсуждаемой сейчас в Совете Европейского союза директивы о минимальной заработной плате в Эстонии, вопросы директивы о сотрудниках, работающих через платформы, а также недавно опубликованное предложение комиссии по предельным значениям асбеста в рабочей среде.
Уполномоченный по вопросам занятости и социальной защиты Николас Шмит находится с двухдневным визитом в Эстонии. В пятницу, 30 сентября, запланированы его встречи с премьер-министром Каей Каллас, членами Рийгикогу Сиймом Калласом и Райво Э. Тамме, министром социальной защиты Сигне Рийсало, председателем Центрального союза профсоюзов Эстонии Яаном-Хендриком Тоомелем и председателем Центрального Союза работодателей Эстонии Арто Аасом. Во второй половине дня вместе с министром социальной защиты планируется совместный визит на судно Tallink Isabelle, где они встретятся с кризисным управляющим Департамента социального страхования Вадимом Ивановым и членом правления некоммерческой организации Eesti Pagulasabi Ану Вилтроп.