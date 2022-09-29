Тестовый заезд разозлил Тянака: клоунада, однако ничего смешного

Как это часто бывает, ралли открылось коротким тестовым заездом, так назывемым «Микки Маусом». Они никогда Оттю особенно не нравились, новозеландская трасса длиной 1,78 км также не стала исключением. Заезд стал особенно неприятным из-за того, что на трассе пришлось несколько раз делать «пончики» - два маленьких круга вокруг препятствия.

«Эти «пончики» выглядят клоунадой, голова кружится. Не понимаешь потом, куда ехать. На самом деле, это не смешно», - прокомментировал Тянак сразу после финиша.

Но, несмотря на это, эстонец стал лучшим. Он опередил Крэйга Брина на 0,9, а Тьерри Невилла на 1,6 секунды. Первые девять гонщиков класса Rally-1 уложились в 4,5 секунды.

Также Тянак прокомментировал и возможность получения титула чемпиона мира. «Это не в наших руках, мы никак с этим не связаны», - улыбнулся он.

Напомним, что в общем зачете лидирует Калле Рованперя, набравший 53 очка. Финн в любом случае обеспечит себе титул в Новой Зеландии, если опередит нашего парня на восемь очков.